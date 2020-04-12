Коронавирус спровоцировал потребность в новых видах юридических услуг

https://static.news.ru/photo/8c6afeaa-7cec-11ea-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса вызвала потребность в новых юридических услугах, связанных с компенсациями, льготами и освобождением от налогов. Об этом заявил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

По его словам, после пандемии мир ожидает рецессия, которая, возможно, будет глубокой и длительной.

Но можно с уверенностью сказать, что многие процессы в период этой рецессии будут иметь юридическое, правовое измерение. Уверен в том, что юристы и их услуги понадобятся даже в это непростое время, — цитирует ТАСС эксперта.

Сейчас же, добавил Пилипенко, адвокаты переживают значительное сокращение объёма работы и, как следствие, резкое падение гонораров. Кроме того, российские суды продолжают свою деятельность, хотя их объём работы сократился до 10-15% от докризисного.

В связи с этим ФПА обратилась к правительству с просьбой распространения на адвокатов мер поддержки, предусмотренных для малого и среднего бизнеса. Минюст эту инициативу поддержал.

Аналогичная ситуация сложилась и в других странах. Советник Комитета по европейским и международным делам, член Национального совета адвокатских палат Франции Мария Бонон рассказала, что пандемия застала адвокатов врасплох после их трёхмесячной забастовки против законопроекта о пенсионной системе. По её словам, сейчас суды во Франции не работают, а многие дела были перенесены на 2021 год.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.