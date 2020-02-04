https://static.news.ru/photo/5b1ef596-4776-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Дефицит чеснока в РФ может стать последствием вспышки нового коронавируса в Китае.

Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Причиной нехватки может стать нарушение поставок этого продукта, который входит в пятёрку лидеров российского импорта из КНР наряду с цитрусовыми, замороженной рыбой, томатами и репчатым луком. Однако проблемы могут возникнуть именно с чесноком.

В случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет, — сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Производство продукта в России начнёт расти лишь в 2021 году. Полностью переключиться на поставки чеснока из других стран, по мнению специалистов, не получится, передают « Ведомости ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Индии поделились результатами своих научных изысканий и перечислили продукты, позволяющие продлить молодость кожи и приобрести более здоровый цвет лица.