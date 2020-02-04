Дефицит чеснока в РФ может стать последствием вспышки нового коронавируса в Китае.
Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Причиной нехватки может стать нарушение поставок этого продукта, который входит в пятёрку лидеров российского импорта из КНР наряду с цитрусовыми, замороженной рыбой, томатами и репчатым луком. Однако проблемы могут возникнуть именно с чесноком.
В случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет, — сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.
Производство продукта в России начнёт расти лишь в 2021 году. Полностью переключиться на поставки чеснока из других стран, по мнению специалистов, не получится, передают «
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