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Минприроды подтвердило информацию о запросе ЛУКОЙЛа на предоставлении компании дополнительно трёх неразведанных участков на шельфе Каспийского моря для геологического изучения.

Мы документ получили. Вопрос прорабатывается, — сообщил источник ТАСС в ведомстве. Речь идёт о трёх участках, расположенных недалеко от острова Тюлений. В ближайшие три года компания планирует пробурить там сразу...