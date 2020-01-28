Центробанк решил пригласить инвестиционных консультантов для подготовки стратегии выхода из капитала банковской группы «ФК Открытие».
По данным пресс-службы регулятора, в работе примут участие российские и зарубежные участники финансового рынка, которые обладают необходимым опытом проведения подобных сделок.
В ЦБ
Ранее NEWS.ru писал, что «ФК Открытие» прокомментировал решение Центробанка завершить санацию компании. Действия регулятора названы юридическим подтверждением свершившегося факта.
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