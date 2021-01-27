Компьютер в спящем режиме: в чём причина резкого роста цен на электронику

Проблема роста цен на полупроводниковые микросхемы глобальная и скажется на всех участниках рынка. Об этом NEWS.ru заявили в госкорпорации «Ростех». Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, о чём предупредили представители целого ряда отечественных компаний. В Минпромторге не успели ответить на оперативный запрос нашего портала. Между тем заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Валерий Васильев подозревает, что дефицит создан в определённой степени искусственно. По его мнению, крупнейшие компании на фоне COVID-19 значительно увеличили объёмы заказов на различные комплектующие, чтобы обеспечить профицит компонентов для удовлетворения растущего спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и ПК.

Отечественных разработчиков электроники коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем. Проблема ведёт к росту издержек, которые могут сказаться на рыночной стоимости продукции, говорят представители отрасли. Вероятно, пишут « Известия », дефицит чипов также приведёт к росту доли товаров плохого качества, увеличению сроков производства и снижению темпов импортозамещения в России.

Проблема роста цен на полупроводниковые микросхемы глобальная и скажется на всех участниках рынка. Обычно закупочные цены зависят от объёма потребления, у зарубежных производителей он традиционно выше, в связи с чем и цена закупки немного лучше. Однако общий рост цен сказывается на всех более-менее равномерно. Павел Осипов представитель госкорпорации «Ростех» представитель госкорпорации «Ростех»

Текущая ситуация с мировой пандемией затронула все отрасли, в том числе российскую электронику, объясняет представитель госкорпорации «Ростех» Константин Мовчан. Однако правительство РФ совместно с Министерством промышленности и торговли разработало и успешно применяет такой механизм поддержки, как постановление «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Данный механизм позволяет предприятиям получить субсидии до 70% от объёма инвестиций при разработке и внедрении новых электронных изделий и их компонентов. Основным условием «успешности» является организация сбыта разработанной продукции в трёхкратном размере от суммы субсидии. Константин Мовчан представитель госкорпорации «Ростех» представитель госкорпорации «Ростех»

По суждению Павла Осипова, целью оказания помощи российской электронной промышленности должно быть создание конкурентоспособной инновационной продукции. Уже есть успешные примеры создания отечественных компьютеров, сетевого и серверного оборудования, их составных частей, локализуется процесс изготовления всё большего числа различных видов печатных плат, установки на них ЭКБ, корпусирования, программирования и т. д.

Искусственный рост цен?

Заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев считает, что «электронный» дефицит создан в определённой степени искусственно, так как крупнейшие компании в условиях пандемии коронавируса существенно увеличили объёмы заказов на различные комплектующие, в том числе чипы, поскольку стремились обеспечить профицит компонентов для удовлетворения растущего спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Что, естественно, привело к дефициту комплектующих.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но возникает вопрос, почему следствием этого обязательно должен стать рост стоимости изделий? Насколько уменьшится выпуск готовой продукции, возникнет ли в связи с этим повышенный спрос на неё? По мнению сенатора, здесь нет чётких ответов.

Валерий Васильев считает, что в нынешних условиях следует принимать решения по оказанию помощи предприятиям отечественной электроники.

Необходим не столько краткосрочный прогноз, сколько важно спрогнозировать развитие отрасли на перспективу, как минимум на пять-семь лет, и в зависимости от этого принимать решения. Отрасль в мире развивается стремительно, здесь главное — сделать верный расчёт на то, какие технологии будут особенно востребованы в ближайшем будущем. Валерий Васильев зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике

Сенатор считает, что необходимо очень внимательно проанализировать ситуацию как на внутреннем, так и на мировом рынке и только после этого принять максимально взвешенное решение по вложению инвестиций в российскую электронику.

В принципе аналитики сходятся на том, что на рынке электроники происходит такая же ситуация, что и в других сегментах мирового производства (например, в автопромышленности). Цепочка событий следующая: на фоне жёсткого локдауна весной 2020 года, когда закрывались ведущие производства по всему миру, останавливались и сборочные конвейеры, и производители комплектующих. Летом — осенью наблюдался дефицит по автомобилям. Чтобы удовлетворить спрос в полном объёме, подобные перерывы нежелательны — получается провал в производстве и поставках.

То же самое сейчас происходит в секторе комплектующих для электроники: после локдауна самые крупные компании стали закупать комплектующие впрок, создали ажиотаж, а производители начали повышать цены. Сказались и экономические последствия пандемии — падение продаж и оборотов, рост затрат, что также стало поводом для увеличения стоимости производителями компонентов. Но специалисты сомневаются, что от этой ситуации выигрывают азиатские компании, американские или европейские производители.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля российских покупателей чипов и других составляющих настолько мала в сравнении с крупнейшими корпорациями, что они просто будут стоять в общей очереди и ждать исполнения своего заказа. Тут вряд ли чем-то можно помочь. Мерой поддержки со стороны государства может быть субсидирование производства определённых видов товаров. Но надо понимать, что такие дотации для отдельного сектора экономики — это дополнительные затраты бюджета, который и так в 2021 году будет дефицитным.

Между тем с большой долей скепсиса отнёсся к сообщениям об увеличении стоимости электроники глава Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. Он уверен, что заявления о росте цен изготовителей вольно или невольно стимулируют потребительский спрос, поэтому их стоит проверять, тем более что предсказывают столь значительное повышение — до полутора раз. Эксперта удивляет прогноз по поводу дефицита микросхем — для современной рыночной экономики более характерен избыток производственных мощностей. Хотя, возможно, это последствия пандемии коронавируса, признаёт он.

Да, рост цен на микросхемы выгоден их изготовителям, а они в определяющей части в странах Юго-Восточной Азии. Но он же стимулирует инвесторов к созданию новых производств, что приведёт к снижению цен. Вряд ли государство в состоянии поддержать отечественную промышленность, компенсируя рост затрат на микросхемы. Если есть такие средства, лучше направить их на субсидирование расходов на питание и на городской транспорт бедных семей с детьми. Что касается электроники, надо привлекать ведущих мировых производителей чипов (многие мировые бренды конечной продукции у нас уже работают), размещать производства в России, осваивать технологии и организационные стандарты, готовить специалистов. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

Это сделает нашу электронную промышленность менее зависимой от конъюнктуры мировых рынков, подчёркивает Шелищ.

Нашей микроэлектронике, безусловно, надо помогать, поскольку эти технологии критические как для безопасности страны, так и для её цифровой модернизации. К сожалению, наше отставание от мировых лидеров в производстве памяти, микропроцессоров и других важнейших компонентов достаточно велико. Хотя за последнее время и были разработаны несколько относительно конкурентоспособных продуктов, но они все произведены на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. — NEWS.ru). Николай Суетин вице-президент по науке и образованию Фонда «Сколково» вице-президент по науке и образованию Фонда «Сколково»

Итак, какие есть реальные механизмы помощи развитию российской электроники? По мнению Суетина, это:

— создание современного микроэлектронного производства;

— поддержка разработчиков конкурентоспособных полупроводниковых микросхем;

— защита внутреннего рынка и помощь в продвижении на внешнем рынке;

— увеличение финансирования НИОКР в области микроэлектроники;

— создание в ведущих вузах центров дизайна специализированных микроэлектронных систем.

Но не обойдёт ли нас Китай?

Китайские производители только в отдельных проектах зависят от нашей электроники. Рост цен на отечественную продукцию никак не скажется на Азии, и проиграет только отечественный рынок, уступая им ещё больше в ценах даже на нашем рынке, рассуждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Российская электроника в военном сегменте имеет долю около 85%, в гражданском — 30%.

Смысл в кризис помогать нашему производителю электроники, конечно же, есть, так же как мы смогли поддержать наших производителей продуктов на фоне санкций. Реальных механизмов помощи развитию российской электроники много — налоги, прямые компенсации затрат и т. д. Средства, которые выделяются в рамках госпрограмм, составляют примерно 210 млрд рублей, через институты развития — ещё 56 млрд рублей. Александр Тимофеев доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В Китае и США государства также поддерживают своё производство электроники, указывает аналитик из «Плехановки». Плановые показатели уже стоят в программах развития отрасли, и Тимофеев считает, что в Минпромторге уже есть решения в ответ на увеличение стоимости импортных комплектующих. Рынок растёт за счёт спроса, поэтому даже при естественном росте цен от 10 до 35% в год на ряд комплектующих спрос будет только повышаться, отмечает он.

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Доцент программ «Международная экономическая безопасность» и «Цифровая экономика» РУДН Алексей Гусев убеждён, что китайские производители уже выиграли от дефицита компонентов, причём в среднесрочной перспективе, нарастив складские запасы на сырьё и отдельные, наиболее редкие компоненты, ещё когда США ввели санкции против отдельных компаний из Поднебесной.

Надо понимать, что спрос на подобную продукцию со стороны компаний в КНР гораздо выше, чем у отечественных, так что прогнозируемый рост цен, дефицит тех же компонентов, снижение качества поставляемых товаров при их закупках в Китае российскими производителями будет важен лишь для РФ.

Это часть общемировых проблем, которые коснутся нас опосредованно, как всего лишь одного из локальных рынков сбыта, причём отнюдь не приоритетного, как тот же американский для Китая. Такие локальные рынки всегда наиболее чувствительны к возникающему дефициту и росту издержек у основных поставщиков, так что негативные моменты проявятся у нас в полной мере. Алексей Гусев кандидат технических наук, доцент программ «Международная экономическая безопасность» и «Цифровая экономика» РУДН кандидат технических наук, доцент программ «Международная экономическая безопасность» и «Цифровая экономика» РУДН

Поддержка российских производителей, безусловно, возможна, продолжает эксперт РУДН, и сейчас усиление помощи вполне оправданно с точки зрения политических факторов в антисанкционной экономике. Однако воспользоваться её плодами в долгосрочной перспективе производителям российской электроники вряд ли удастся, сетует специалист.

Речь идёт лишь о сиюминутных выгодах, тогда как отечественным производителям приходится иметь дело с продуктами более длительного жизненного цикла. Именно поэтому гораздо эффективнее использовать государственную поддержку для более долгосрочной реструктуризации производств во всей отрасли. Но, судя по не внушающей оптимизма текущей практике, так давно декларируемой поддержке российского производителя, это потребует серьёзных политических усилий, — заключил Алексей Гусев.