Компания МТС планирует продать все свои вышки

МТС намеревается продать свои вышки за 90–100 миллиардов рублей. Президент компании Вячеслав Николаев заявил о «смене приоритетов», пишет «Коммерсант».

На актив есть два основных претендента: это Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» бывшего генерального директора СИБУРа Вадима Гуринова. МТС намеревается провести аукцион по продаже вышек до конца года.

Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа, — сказал Николаев.

Глава компании добавил, что по этому поводу уже идут активные переговоры. Сейчас в портфеле МТС порядка 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений, он является самым большим на рынке.

Мы долго занимались этим бизнесом как телекоммуникационным наследием. Когда-то это имело смысл и неплохо получалось. Сейчас у нас другие приоритеты, — заявил президент МТС.

Решение о выделении башен МТС в дочернее предприятие ООО «БИК» было принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября. Возглавил предприятие директор по развитию башенной инфраструктуры МТС Александр Теремецкий.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы увеличивают стоимость архивных тарифов с начала года. Эксперты рынка предполагают, что до конца года цены на связь вырастут на 15%.