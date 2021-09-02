Операторы связи взвинтили цены на архивные тарифы

Мобильные операторы увеличивают стоимость архивных тарифов с начала года. Как пишет «Коммерсант», эксперты рынка предполагают, что до конца года цены на связь вырастут на 15%.

Например, уведомление об удорожании тарифа получили абоненты линейки «Мой Смарт» получили от МТС. Им тариф с 9 сентября обойдётся в 355 рублей. Но оператор увеличит объём голосовых минут и гигабайтов Интернета.

При этом в компании утверждают, что повышение составит всего на 1% или 30–40 рублей. Хотя абоненты утверждают, что их расходы в целом увеличились почти в два раза.

После изменения абонентской платы тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения, и одними из наиболее выгодных в сегменте, — заверили в МТС.

Архивные тарифы дорожают и у остальных участников рынка — «МегаФона», «Скартела» и «Вымпелкома». Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что подорожание услуг связи обусловлено ростом расходов операторов на передачу и хранение потребляемого абонентами трафика, который ежегодно повышается.

Ранее Кусков заявил, что сотовые операторы не всегда уведомляют, когда бесплатные услуги переводят в платные. Если в личном кабинете появилась услуга, которую абонент не подключал или она была бесплатной, став платной, а такая услуга ему не нужна, то необходимо её отключить, посоветовал эксперт.