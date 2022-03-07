Компании Ampol и Viva Energy из Австралии приостановили закупки нефти у РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:54, 08 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol объявили о приостановке закупок сырой нефти из России. Свои действия они объяснили ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.
Ampol не покупала российскую сырую нефть или нефтепродукты с момента начала спецоперации РФ, — отметили в компании.
В Viva Energy подчеркнули, что от закупок нефти отказываются до завершения спецоперации.
Кроме того, в обеих компаниях пояснили, что прежде закупили по две партии российской сырой нефти. Они вскоре должны прибыть в Австралию.
Ранее стало известно, что Австралия введёт новые санкции против России. Они коснутся ВС и 16 россиян, пишет ТАСС со ссылкой на австралийский МИД. Под ограничения, в том числе, попадают 10 человек, чья роль «стратегически важна для России».