Компании Ampol и Viva Energy из Австралии приостановили закупки нефти у РФ

Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol объявили о приостановке закупок сырой нефти из России. Свои действия они объяснили ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.

Ampol не покупала российскую сырую нефть или нефтепродукты с момента начала спецоперации РФ, — отметили в компании.

В Viva Energy подчеркнули, что от закупок нефти отказываются до завершения спецоперации.

Кроме того, в обеих компаниях пояснили, что прежде закупили по две партии российской сырой нефти. Они вскоре должны прибыть в Австралию.

Ранее стало известно, что Австралия введёт новые санкции против России. Они коснутся ВС и 16 россиян, пишет ТАСС со ссылкой на австралийский МИД. Под ограничения, в том числе, попадают 10 человек, чья роль «стратегически важна для России».