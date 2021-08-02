Коломойского обвинили в краже сырья у «Татнефти» на 10 млрд рублей

Российская полиция расследует уголовное дело в отношении бывших владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по факту хищений сырья у компании «Татнефть» на общую сумму 10 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что соответствующее уголовное дело было заведено в конце июля — 27 числа. Предполагаемое хищение природных ресурсов произошло в 2007 году. Тогда у ПАО «Татнефть» фигуранты украли 858,6 тонны сырой нефти на общую сумму $1 млрд (по курсу ЦБ на тот период времени — 10 млрд рублей).

Помимо Коломойского и Боголюбова в совершении экономического преступления также подозреваются бывший совладелец УкрСиббанка Александр Ярославский и глава правления ПАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года «Татнефть» отгрузила «Укртатнафте» более 2,2 млн тонн сырой нефти. Общая сумма поставки оценили в $1 млрд, из которых украинское предприятие заплатило только $651 млн.

Предполагается, что после отстранения от управления ПАО «Укртатнафта» акционеров со стороны Татарстана Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко присвоили оставшуюся часть нефти себе, причинив «Татнефти» ущерб на недостающую сумму по сделке. При этом в казанской компании отказались комментировать достоверность сложившейся ситуации.

Ранее в Госдуме рассказали, как дело против Коломойского может лишить его активов. По словам депутата Евгения Фёдорова, из-за подозрений в экономическом преступлении украинский олигарх с большой долей вероятности потеряет ценные бумаги на территории России или третьих стран.