Когда наступит идеальный момент для покупки автомобиля

Умение спрогнозировать удачный момент становится настоящим искусством, когда речь идёт о столь затратной покупке как автомобиль. К тому же, российскую экономику по-прежнему раскачивает от последствий коронавирусных ограничений и внешней политики — эти факторы явно не упрощают задачу рядовому потребителю. Стоит ли дожидаться «идеального времени» для приобретения авто или оно уже наступило — в материале NEWS.ru.

С начала весны 2020 года условия на автомобильном рынке стали диктовать не покупатели, а дилеры, поскольку спрос превысил предложение. Этому поспособствовал дефицит автомобилей, вызванный перебоями с поставками из-за рубежа и последующей остановкой производств. Машин не хватало даже с учётом сократившегося трафика в автосалонах. Поэтому не удивительно, что в подобных условиях покупателям не шли на встречу и отказывались предоставлять скидки.

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Денис Мигаль, сейчас ситуация с производством остается тяжёлой, машин всё равно не хватает. Спрос при этом ещё сильнее сокращается, чем был в конце 2020 года.

По-прежнему остаётся рынок продавца. Продолжается нестабильная ситуация, потому что нет машин и спрос низкий. То есть сейчас везде всё плохо. Денис Мигаль вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров

По его словам, не стоит ожидать изменения ситуации на рынке ближайшие три-четыре месяца. Потребуется время на «оживление» промышленности. И как только производство стабилизируется, последнее слово вновь будет за покупателем. Профицита автомобилей при этом в условиях пониженного спроса не случится — автоконцерны регулируют производство исходя из покупательских возможностей.

Но выжидание скидок, по мнению Мигаля, может обернуться ещё большими затратами для потребителя. По его прогнозам, автомобили могут подорожать от 5% до 15%. При учёте нестабильной экономики и непредсказуемого поведения рубля есть вероятность, что через несколько месяцев машина по акции выйдет дороже, чем сейчас по полной цене.

Идеальный момент — это здесь и сейчас. Либо, если острой нужды в замене автомобиля нет, отказаться в этому году от покупки и посмотреть, как развивается рынок. Сегодняшние цены адекватные, потому что завтра, думаю, они будут только расти. И даже если ждать скидки, при росте цен мы получим в итоге машину со скидкой дороже, чем она стоит сейчас, — считает вице-президент РОАД.

В свою очередь партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто более оптимистичен в прогнозе на отечественный авторынок. По его мнению, дилеры специально пугают завышенными цифрами ради скорейшей реализации товара.

Такого подъёма цен не будет, это пугают специально. В прошлом году по новым автомобилям рост составил в среднем 7%. На некоторые больше, на некоторые меньше. Такие же цифры будут и в этом году, но постепенно. На 15% никто не поднимает, если только рубль не провалится в землю. Игорь Моржаретто партнёр аналитического агентства «Автостат» партнёр аналитического агентства «Автостат»

С его слов, пик дефицита уже прошёл и сохраняется нехватка лишь привезённых по прямому импорту иномарок и некоторых комплектаций популярных автомобилей. Поэтому ожидать скидок от салонов стоит значительно раньше прогнозов дилеров.

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Где-нибудь к марту-апрелю дефицит совсем сойдёт на нет, кроме автомобилей премиальных марок, привезённых по прямому импорту. Ситуация будет более стабильная, там появятся и скидки, — добавил Моржаретто.

Тем временем автоблогер и координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов уверен, правда кроется посередине. По его мнению, поведение рынка слишком непредсказуемо — теоретическая скидка может и не дать желаемой выгоды или вовсе сведёт её к нулю. Поэтому, если вопрос приобретения машины стоит остро, идти в салон нужно сейчас.

Но главное — не стоит рассматривать автомобиль как инвестицию. Его покупка упростит жизнь, а не законсервирует сбережения. Повышение цен в течение года неизбежно, но они не взлетят в одночасье. Иначе дилеры окончательно останутся без клиентов. Поэтому наступление «идеального» момента зависит исключительно от потребностей покупателя. При желании обновить машину двух-трёхлетней давности ради нового функционала целесообразней будет дождаться интересных предложений от ретейлеров. Те же водители, кто руководствуется крайней необходимостью, могут не ждать чуда и начать обзванивать салоны уже сегодня.

Над материалом также работал Артём Афонский.