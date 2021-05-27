Кофе рекордно подорожал

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Цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Так, на торгах в четверг, 27 мая, стоимость июльского контракта достигла $1,572 за фунт, такой показатель является рекордным с 2016 года. Резкое подорожание связано с сокращением поставок из Бразилии из-за засухи и проблемами с доставкой в Колумбии из-за антиправительственных протестов.

Позже цена снизилась до $1,55. Отмечается, что погодные катаклизмы могут сказаться не только на урожае этого года, но и следующего.

Ранее сообщалось, что резкий рост числа заражённых коронавирусом в Индии, а также сильная засуха на северо-востоке страны могут помешать сбору урожая чая. Производители предупредили, что если ситуацию с COVID-19 не удастся взять под контроль, цены на чай вырастут.

На 90 плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе чая в стране, было зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом. Власти пытаются остановить распространение COVID-19 на 800 других плантациях штата.