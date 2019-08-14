https://static.news.ru/photo/456677c4-bf22-11e9-85d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Wear / Design Pics/Global Look Press

Минприроды разработало проект программы геологического изучения Арктики для создания перспективной грузовой базы Северного морского пути. На её реализацию потребуется 37,5–47 млрд рублей частных инвестиций в год, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, годовое финансирование программы из бюджета составит около 3,7–4,1 млрд рублей. В качестве исполнителей работ выступят такие учреждения, как Роснедр, Росгеология и компании-недропользователи.

Он добавил, что дальнейшая работа будет выстраиваться согласно решениям, перечисленным в протоколе совещания по вопросам развития Арктики, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в случае его принятия, способен привлечь в российскую Арктическую зону 6,7 трлн рублей от частных инвесторов. Так считают авторы финансово-экономического обоснования законопроекта.