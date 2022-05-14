Китай рассказал об ударе России по доллару «Хуаньцю шибао»: оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара

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Введённые в ответ на антироссийские санкции контрмеры Москвы нанесли значительный удар по положению доллара в международной финансовой системе. Об этом в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» заявил эксперт Гао Дэшен. В частности, он полагает, что опасным шагом для Вашингтон стало решение расширить использование рубля в расчётах с другими странами.

Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчётной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе, — отметил Дэшен.

По его мнению, мир «ускоренными темпами вступает в постдолларовую эпоху». Кроме того, эффективность принятых Россией мер продемонстрировала всю несостоятельность санкционной политики США и стран Запада.

Ранее сообщалось, что на фоне сокращения импорта и поддержания экспорта на прежнем уровне в России наблюдается рекордный торговый профицит. По данным издания The Economist, торговый профицит может достигнуть $250 млрд и более чем в два раза превысить уровень 2021 года. Аналитики добавляют, что эффективность антироссийских санкций достигла своего максимума и вряд ли новые рестрикции смогут нанести ещё больший урон экономике РФ, даже несмотря на возможный ввод нефтяного эмбарго.