Китай расширил список российских предприятий - поставщиков молока

https://static.news.ru/photo/9578d5be-d8ca-11ea-aba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россельхознадзоре сообщили, что список российских предприятий, имеющих право на поставку молочной продукции в Китай, расширен до 37 компаний.

Как сообщает ТАСС, решение было принято главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. В список были дополнительно включены шесть молокоперерабатывающих предприятий.

Таким образом, на сегодняшний день право экспорта молочной продукции имеют 37 российских предприятий, — цитирует агентство сообщение Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что решение принято на основании гарантий министерства, что российские компании будут соответствовать требованиям и законодательным нормам Китая. Отмечается, что предприятия с этой целью были обследованы.

Также ведомство сообщило об интересе Китая к поставкам сухого молока из России. При этом 12 российских компаний готовы поставлять его. Из них пять компаний уже находятся в китайской информационной системе регистрации иностранных предприятий CIFER. В скором времени к ним присоединятся остальные.

Как писал NEWS.ru, масштабное международное исследование показало, что употребление двух порций жирных молочных продуктов в день снижает риск развития гипертонии и диабета на 11% и 12% соответственно. Добавление в рацион ещё одной порции добавляет к этим показателям по 1%. Одной порцией учёные считали 240 миллилитров молока, около 20 грамм сыра, упаковку натурального йогурта или полчашки творога. Эффект от обезжиренных продуктов был значительно менее выражен.