Китай захотел стать главным на рынке вина

Китай хочет потеснить Францию с рынка вина и к 2035 году стать ведущим производителем напитка. Китайский регион Нинся готов смести своего французского конкурента, пишет CNBC.

К 2035 году китайский регион Нинся, который занимается выращиванием винограда, должен потеснить Бордо с рынка. Для этого должно быть произведено не менее 600 миллионов бутылок напитка.

Бордо в прошлом году произвёл более 522 миллионов бутылок. Для достижения подобных показателей Нинся должен увеличить мощности производства в четыре раза.

На сегодняшний день Китай на шестой строчке в мире по потреблению вина и на десятом по производству. Основные приобретатели китайского вина — это США, Австралия, Япония и Евросоюз.

Ранее стали известны регионы — лидеры по потреблению алкоголя. Самыми «пьющими» в этом году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.