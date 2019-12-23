Работающим россиянам, которые хотели бы получать 52 тысячи рублей ежемесячно в качестве пенсии, следует отложить выход на свой заслуженный отдых на 10 лет. Таким образом, граждане смогут существенным образом увеличить размер выплат за счёт повышения индивидуальных коэффициентов. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год. Показатели растут только в течение десяти лет после достижения пенсионного возраста, — сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

По его словам, сегодня средняя зарплата работающих пенсионеров по стране составляет порядка 40 тысяч рублей. Глава ПФР уточнил, что эти данные показывает специальный мониторинг, пояснив, что речь идёт о дополнительном доходе, которого нет у неработающих пожилых людей.

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров стала индексироваться после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м будет 5686,25 рубля). Именно таким образом и происходит перерасчёт.

К примеру, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019 года. Соответственно, ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 тысяч 958,79 рубля (71,41 рубля х 120 + 4383,59 рубля). Значит, с 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в размере 16 тысяч 846,25 рубля (93 рубля х 120 + 5686,25 рубля).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведённую индексацию ему уже не отменят, заметил Антон Дроздов.

В настоящее время, по данным исследований Росстата, самыми крупными пенсионными выплатами могут похвастаться в первую очередь жители Чукотки — 24,3 тысячи рублей. Затем следует Магаданская область (21,5 тысячи), Камчатский край (21,2 тысячи), Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи).

Между тем, как отмечает специализированное издание «Демоскоп Weekly», к настоящему моменту в стране возраста 60 лет не достиг каждый четвёртый из умерших. И, несмотря на наблюдающееся снижение смертности, доля людей младших возрастов среди всех умерших остаётся сравнительно высокой, сетуют демографы. Так, по данным за 2018 год, почти каждый десятый не дожил до возраста 45 лет (9,5%), каждый четвёртый (24,6%) — до 60 лет, 45,5% не достигли возраста 70 лет, две трети — 80 лет.

Пенсия размером в полсотни тысяч — это очень сложно. И дело даже не в возрасте дожития. В этом году в нашей стране средний размер пенсии по старости составляет, по нашим данным, 16 тысяч рублей. Для тех, кто долго работает, реальная пенсия может доходить по-хорошему до 17–20 тысяч рублей. Но не намного более того. Есть и те, у кого пенсии доводятся до прожиточного минимума в регионе, — маленький стаж и маленькая зарплата. Елена Бибикова заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

По её оценкам, в рамках действующего законодательства пенсию в 52 тысячи заработать практически невозможно. Единственное, если в условиях какой-то корпоративной системы, где сам человек добровольно производил высокие взносы, — в таком случае, отмечает Бибикова, пенсия в 52 тысячи рублей, в принципе, реальна.

Хотя во многих регионах говорить о таких выплатах даже не представляется возможным, подчеркнула сенатор.

На данный момент и в ближайшем будущем, по её словам, размер пенсии будет зависеть от нескольких факторов. Первый — заработная плата, второй — продолжительность стажа, и, наконец, третий — участвует ли сам человек в накопительной системе — в корпоративном пенсионном обеспечении.