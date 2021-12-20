Каждому по 10 тысяч: в ГД внесли проект о базовом доходе для семей с детьми

Законопроект, предусматривающий введение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до 18 лет внесли в Госдуму РФ. Инициаторами проекта выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом пишет РИА Новости.

В законе предлагается ввести ежемесячные выплаты для каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетние дети, при условии наличия российского паспорта и при постоянном проживании на территории РФ.

Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года, — говорится в пояснительной записке к документу.

Право на получение денег появится у семьи при наличии одного или более детей на момент вступления закона в действие: с 1 января 2022 года.

По словам авторов, меры, предагаемые законом. могут распроостраниться на 60 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в следующем году повысят пенсии госслужащим, военным и силовикам. Им также увеличат социальную часть выплат. Кроме того, переезжающим из села в город назначат льготы. С 1 августа работающим пенсионерам также насчитают выплаты с учётом пенсионных баллов, накопленных за год. Максимальная сумма прибавки будет составлять 296,58 рубля.