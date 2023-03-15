«Каждая секунда дорога»: Дерипаска об опасности кризиса США для России Дерипаска: кризис в США негативно повлияет на рынки дружественных России стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Экономический кризис в США в скором времени затронет стратегически важные для России рынки, заявил в своем Telegram-канале Олег Дерипаска. По его словам, обвал финансового рынка в США коснется в том числе и дружественных России стран, которые заняты в продовольственных отраслях, в сфере металлургии, удобрений.

Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчёт, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия, — пишет Дерипаска.

Предприниматель пояснил, что кризис в США спровоцировали как действия Федеральной резервной системы по подъему ставок.

Важно не повторить этих ошибок. Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога, — призвал Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска призвал россиян срочно продавать доллары и начать покупать золото и китайские юани. Так миллиардер в своем Telegram-канале поддержал публикацию автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который в своем микроблоге посоветовал скупать больше драгоценных металлов и биткоинов на фоне «жесткой посадки» американской экономики.