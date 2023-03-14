Предприниматель Олег Дерипаска призвал россиян срочно продавать доллары и начать покупать золото и китайские юани. Таким образом российский миллиардер в своем Telegram-канале поддержал публикацию автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который в своем Twitter посоветовал скупать больше драгоценных металлов и биткоинов на фоне рисков «жесткой посадки» американской экономики.

Если веселый инвестор [Роберт Кийосаки] окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота, — написал Дерипаска.