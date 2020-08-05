Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ в июле выполнил обязательства на 101%

https://static.news.ru/photo/3f0d3b32-d70a-11ea-839f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kz

По итогам июля в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Казахстан выполнил свои обязательства на 101%, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

В сообщении отмечается, что Казахстан присоединился к новым обязательствам по коллективному сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июле 2020 года.

В соответствии с соглашением, обязательства Казахстана на июль составляют 1,319 млн баррелей в сутки. Среднесуточная добыча в июле, согласно предварительным данным, составила 1,313 млн баррелей в сутки, или 101% от обязательств, — говорится в сообщении.

Казахстан передал данные об исполнении обязательств в секретариат ОПЕК+.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, в России с 1 по 29 июля среднесуточная добыча нефти и конденсата находилась на уровне 1,281 млн тонн — на 0,7% больше среднесуточной добычи в июне, как следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.