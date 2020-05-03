Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместных производств

https://static.news.ru/photo/be9a49c8-8cfd-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о сотрудничестве для наращивания экспортного потенциала.

Диалог глав государств был посвящён взаимодействию в рамках борьбы с негативным влиянием пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В ходе разговора достигнуты договорённости о создании совместных производств в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лёгкой промышленности и других, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что союзнические отношения с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики для республики. Политик подчеркнул, что главным аспектом отношений двух стран является укрепление глобальной и региональной безопасности.