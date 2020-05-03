Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместных производств

Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о сотрудничестве для наращивания экспортного потенциала.
Диалог глав государств был посвящён взаимодействию в рамках борьбы с негативным влиянием пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В ходе разговора достигнуты договорённости о создании совместных производств в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лёгкой промышленности и других,
Как писал NEWS.ru ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что союзнические отношения с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики для республики. Политик подчеркнул, что главным аспектом отношений двух стран является укрепление глобальной и региональной безопасности.
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