Токаев назвал сотрудничество с РФ приоритетом Казахстана

https://static.news.ru/photo/a7f62c0e-8bb4-11ea-993b-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что союзнические отношения с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики для республики.

Политик подчеркнул, что главным аспектом отношений двух стран является укрепление глобальной и региональной безопасности. По его словам, для Казахстана не существует альтернативы сотрудничеству с РФ, передаёт «Мир 24».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана отменили все публичные мероприятия после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.