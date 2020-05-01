Токаев назвал сотрудничество с РФ приоритетом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что союзнические отношения с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики для республики.
Политик подчеркнул, что главным аспектом отношений двух стран является укрепление глобальной и региональной безопасности. По его словам, для Казахстана не существует альтернативы сотрудничеству с РФ, передаёт «Мир 24».
Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана отменили все публичные мероприятия после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.
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