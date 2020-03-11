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Сотрудница магазина в японской префектуре Ниигата заметила, что посетители воруют от трёх до пяти рулонов туалетной бумаги ежедневно из-за паники, обусловленной вспышкой коронавируса. Минк Итачибе разместила рядом с ними плакаты с проклятиями и тремя глазами.

В интервью CNN японка пояснила, что глаза отпугивают потенциальных воров, так как будто следят за ними. В надписях рядом с ними сказано, что позарившихся на чужое «выследит голодный монстр и...