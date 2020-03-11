https://static.news.ru/photo/a7f3b1a2-6429-11ea-940f-fa163e074e61_660.jpgФото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Правительство Казахстана приступило к реализации специальных превентивных мер после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. Об этом сообщил лидер страны Касым-Жомарт Токаев.
Политик уточнил, что в Казахстане отменяются все публичные мероприятия. Токаев подчеркнул, что перебоев со снабжением населения товарами первой необходимости и продуктами питания не ожидается.
Главное — защита здоровья наших граждан, — написал президент Казахстана в Twitter.