Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Правительство Казахстана приступило к реализации специальных превентивных мер после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. Об этом сообщил лидер страны Касым-Жомарт Токаев.

Политик уточнил, что в Казахстане отменяются все публичные мероприятия. Токаев подчеркнул, что перебоев со снабжением населения товарами первой необходимости и продуктами питания не ожидается.

Главное — защита здоровья наших граждан, — написал президент Казахстана в Twitter.

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, что у стран сохраняется возможность остановить пандемию COVID-19, писал NEWS.ru.

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