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Кипрский RCB Bank планирует к концу первого квартала текущего года обеспечить приём карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах банка на острове.

Согласно пресс-релизу «Национальной системы платёжных карт», первые пилотные операции по картам «Мир» уже проведены .

Директор по международному развитию платёжной системы «Мир» Игорь Перепечин отметил, что Кипр — одно из самых востребованных мест для отдыха среди россиян, поэтому начало приёма российских карт является важным шагом для международного развития системы.

Ранее NEWS.ru писал, что разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории РФ гаджетах. Участники встречи рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что потенциальные пользователи Mir Pay — десятки миллионов владельцев смартфонов с поддержкой NFC.