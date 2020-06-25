Кандидатура Подгузова на пост главы ЕАБР будет рассмотрена кабмином

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился внести кандидатуру Николая Подгузова на рассмотрение на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

Соответствующий документ опубликован 26 июня на сайте кабмина.

Минфину России внести кандидатуру Подгузова Николая Радиевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития, — говорится в распоряжении премьера.

В настоящее время Николай Подгузов занимает должность первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России».

Андрей Бельянинов покинет пост председателя правления Евразийского банка развития, формальное решение на этот счёт будет вынесено на заочном заседании совета банка 29 июня. Очное заседание совета, на котором будут подведены итоги деятельности организации в 2019 году, состоится 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Бельянинов занимал должность председателя правления ЕАБР с декабря 2017 года, его контракт был заключён на срок до 1 декабря 2021 года.

Евразийский банк развития — международная организация, целью работы которой является содействие экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними, развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве за счёт инвестиций. Банк, в том числе, финансирует такие проекты, как строительство ЦКАД в России, кольцевой дороги вокруг Алма-Аты в Казахстане, развитие производства калийных удобрений в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Евгений Примаков, назначенный 25 июня руководителем Россотрудничества, сообщил, что намерен улучшить работу агентства.