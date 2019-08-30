Завершается рассмотрение результатов кадастровой оценки недвижимости в 21 регионе России. В текущем году в 65 регионах страны определение кадастровой стоимости недвижимости происходит уже согласно нормам 237-ФЗ — работы проводят специально созданные государственные бюджетные учреждения (ГБУ), а решение об их проведении принимает правительство субъекта.

В первых числах сентября заканчивается срок ознакомления с проектом отчёта об определении кадастровой стоимости в Татарстане, Приморском и Камчатском краях, Костромской, Курской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Республике Крым. В первой половине сентября — в Башкирии, Ингушетии, Хабаровском крае, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

До конца сентября — начала октября есть возможность ознакомиться с проектом отчёта у жителей Карелии, Якутии и Удмуртии, Забайкальского края, Белгородской, Брянской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской областей, а также у жителей Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Собственникам недвижимости рекомендуется обращать внимание на объявления о проведении ГКО в их регионах. Благодаря тому, что сроки и порядок информирования граждан о всех этапах работ установлены законом, граждане могут реально контролировать процесс. Так, важным этапом государственной кадастровой оценки является составление и публикация предварительного отчета о её итогах. Он размещается на сайте организации-исполнителя, а также направляется в территориальный орган Росреестра для проверки. Информировать об этом граждан также должна региональная администрация.

Самарин Евгений/АГН «Москва»

После внесения корректировок отчёт публикуется на сайте ГБУ на 60 дней для ознакомления. Граждане могут представить свои замечания по отчёту любым удобным для них способом — напрямую, посредством сайта Госуслуг или направив заявление через МФЦ. Таким образом, стало возможно исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до её утверждения региональными органами власти.

Если при проведении оценки были использованы некорректные данные или учтены не все факторы, влияющие на стоимость, правообладатель может направить мотивированные замечания до окончательного установления кадастровой стоимости, — отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

Проекты отчётов по разным видам недвижимости могут публиковаться для ознакомления как одновременно, так и по отдельности.

«Например, в Рязанской области государственная оценка проводится по трём видам объектов недвижимости — это земли промышленности, особо охраняемых территорий и земли лесного фонда. Отчёт о государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий подготовлен (срок ознакомления и приёма замечаний окончен), по землям лесного фонда срок ознакомления с промежуточным отчётом заканчивается в первых числах сентября, а по землям промышленности — в конце сентября», — говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты.

Владимир Смирнов/ТАСС

Согласно действующему законодательству, срок подачи замечаний к отчёту заканчивается на 10 дней раньше окончания срока ознакомления с ним. Датой представления замечаний считается день представления их в ГБУ или МФЦ, день, указанный на оттиске почтового штемпеля уведомления о вручении в случае направления замечаний почтовой связью, либо день подачи через портал государственных и муниципальных услуг.

ГБУ на своём официальном сайте публикует скорректированный промежуточный отчёт, содержащий результаты пересчёта, и размещает информацию о неучтённых замечаниях, с соответствующим обоснованием.

После согласования и проверки отчёта уполномоченный орган субъекта утверждает результаты определения кадастровой стоимости, содержащиеся в нём. В соответствии с нормами закона утверждённые результаты вступают в силу с 1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем через месяц со дня его опубликования.

Отметим, всего в 2019 году государственная кадастровая оценка проходит в 65 регионах, в 16 из них ГКО затрагивает все объекты капитального строительства (то есть все здания, помещения, сооружения, объекты незавершённого строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы). Это Кабардино-Балкария, Карелия, Республика Саха (Якутия), Алтайский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Астраханская, Брянская, Мурманская, Орловская, Псковская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Ханты-Мансийский АО.

Ранее эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как происходит государственная кадастровая оценка в России по новому закону. В ходе неё устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости — основа расчёта налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости.