Правительство РФ заявило о готовности защитить финансовый сектор от санкций

В Правительстве РФ заявили о наличии чётких планов по защите финансовых рынков и компаний от возможных санкций и других угроз, передаёт пресс-служба ведомства. Отмечается, что у России имеются финансовые ресурсы, достаточные для обеспечения устойчивости. В кабмине сообщили, что проводили стресс-тесты по имитации последствий введения санкций.

На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, — говорится в сообщении.

Как заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон, санкции Евросоюза против России в связи с военной операцией на Украине коснутся экономической, энергетической и военной сферы. Соответствующие решения примут сегодня на заседании G7 и на встрече Евросовета, а также на саммите НАТО в следующие дни.

Макрон предупредил, что не следует ждать мягкости, поскольку ЕС поддерживает Украину без колебаний. Перед этим вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет вынуждена покупать газ и уголь не в России, поскольку РФ не соблюдает международное право.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жесткий» пакет ограничительных мер против Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.