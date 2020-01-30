https://static.news.ru/photo/7821e35e-4368-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство предложило девять кандидатов в совет директоров «Газпрома». Среди них — министр энергетики Александр Новак и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В перечне также присутствуют: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель главы РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, говорится на официальном сайте кабмина.

Независимыми членами назначены руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, глава Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Республики Саха (Якутия) после запуска газопровода «Сила Сибири» предложили создать дочернюю компанию «Газпрома», что позволит оставить часть налогов региону.

Путину направлено соответствующее обращение от премьера Якутии Владимира Солодова. В республике настаивают, что объём работ на «Силе Сибири» и на Чаяндинском газовом месторождении в ближайшее время увеличится настолько, что создание в регионе дочерней структуры станет целесообразно.

Солодов отметил, что позиция «Газпрома» по созданию якутской «дочки» в настоящий момент прорабатывается. Глава правительства Якутии также признал, что этот вопрос важен для республики, потому что он связан с режимом налогообложения. Как пояснил чиновник, если в регионе создаются дочерние структуры крупных компаний, «то идёт более точная привязка к хозяйственной деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации».