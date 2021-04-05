Кабмин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленности в регионах

https://static.news.ru/photo/53f69a2a-95e6-11eb-acae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На финансирование региональных программ развития промышленности кабмин выделит один миллиард рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, средства распределят между 25 регионами, в их числе республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.

Финансирование будет доступно только в тех случаях, если в производство станут вкладывать частные инвесторы. Субсидии планируется направить на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, а также на компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. В рамках каждого проекта создадут новые рабочие места.

Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, — отметили в правительстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ выделил 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибирского федерального округа. Из этой суммы около 203 млн рублей потратят на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками шахты «Алексиевская» в Кузбассе. Свыше 254 млн рублей — на возведение объектов водоснабжения и очистных сооружений около Телецкого озера в Республике Алтай. Кроме того, ещё 200 млн рублей перечислят на исследования онкологических заболеваний.

Предполагается, что дополнительные средства помогут субъектам завершить важные инфраструктурные проекты, обеспечить доступность медицинских и образовательных услуг.

18 марта на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить рост частных инвестиций в инфраструктуру Крыма и даже обозначил объём необходимых средств — в 2022–2025 годы необходимо вложить в развитие региона как минимум 1 трлн рублей.