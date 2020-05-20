Кабмин утвердил директивы о продлении контракта Сечина с «Роснефтью»

https://static.news.ru/photo/4b58ecae-9a8f-11ea-b778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором «Роснефти» ещё на пять лет. Об этом сказано на сайте кабмина.

Вопрос совет директоров компании будет рассматривать 21 мая.

Представители интересов Российской Федерации — члены совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на заседании совета директоров по вопросу повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа» должны голосовать за проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича, — сказано в сообщении правительства.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, затем он был продлён на пять лет.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ узнали о подписанной директиве кабмина за несколько дней до того, как она была обнародована официально.