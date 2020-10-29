Кабмин одобрил налоговые вычеты за занятия спортом

https://static.news.ru/photo/6a897fb2-1a4b-11eb-9cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России смогут получать налоговые вычеты за занятия физической культурой, соответствующие положения внесены в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, правительство России ставит перед собой «амбициозную цель» — к 2030 году простимулировать до 70% населения страны к занятию спортом на регулярной основе. Чернышенко отметил, что налоговый вычет, то есть своего рода финансовое поощрение граждан — это верный шаг, передает РИА Новости.

Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15600 рублей в год, — сказал вице-премьер.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре в Госдуме заявили, что перечень оснований предоставления россиянам налогового вычета необходимо расширить, включив в него получение услуг от самозанятых.

В Госдуме ранее звучала и ещё одна идея. Там предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей.