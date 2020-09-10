В ГД предложили ввести налоговый вычет при получении услуг от самозанятых

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Перечень оснований предоставления россиянам налогового вычета необходимо расширить, включив в него получение услуг от самозанятых. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Сейчас налоговый вычет граждане могут получить за образовательные или медицинские услуги у официально зарегистрированных специалистов. Депутат отметил, что многие репетиторы вместо открытия ИП регистрируются как самозанятые. В результате здесь, по мнению Фаррахова, имеется серьёзный потенциал «для обеления рынка», пишет «Парламентская газета».

Парламентарий также отметил, что по закону налоговый вычет можно получить по ряду медицинских услуг, а также с покупки лекарств или медицинских товаров. Однако пользуются такой возможностью менее половины граждан, которые обращались за медицинской помощью. По мнению Фаррахова, важно выяснить причины, которые делают систему социальных налоговых вычетов неэффективной.

Граждане, получая образовательные или медицинские услуги у официально зарегистрированных специалистов, смогут возвращать себе часть денег. Тем самым эти услуги фактически будут удешевляться, — отметил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Щапов. Он подготовил соответствующий законопроект. Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребёнка (в том числе усыновлённого) и подопечного независимо от их возраста. По его словам, максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей в год. Депутат отметил, что эта сумма превышает самую высокую месячную пенсию по инвалидности, которая составляет 13,4 тыс. рублей.