Юрист предупредила о рисках при упрощённом получении налоговых вычетов

https://static.news.ru/photo/2821d32c-f00c-11ea-af23-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Новый законопроект Минфина позволяет налогоплательщикам — физическим лицам в упрощённом и ускоренном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты. Однако главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова предупреждает, что сумма в этом случае может оказаться существенно меньше той, на которую рассчитывали.

В настоящее время для получения налогового вычета нужно подать в УФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Их проверка может длиться до трёх месяцев, а затем, в течение месяца перечисляются средства. По упрощённому порядку налогоплательщику предлагается просто подать заявление на вычет, без декларации и каких-либо документов, а налоговики сами определят сумму выплаты на основании сведений от налоговых агентов, банков, электронных кассовых чеков и федеральной базы об имуществе. Срок проверки, таким образом,сокращается до одного месяца, перечисление средств — до 15 дней.

Несмотря на то, что информационные методы проверки сведений о деятельности налогоплательщиков с каждым годом совершенствуются, не исключено, что отрицательными последствиями получения вычета в данном формате будет являться возникновение споров о рассчитанной сумме вычетов, — сообщила РИА Новости Павлова.

В случае несогласия налогоплательщику, по словам юриста, придётся обращаться в налоговую и представлять доказательства о праве заявить вычет в определённой сумме. Кроме того, не исключено, что налоговики не будут справляться с таким объёмом поступивших заявлений и срок получения налогового вычета продлят.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Щапов. Он подготовил соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента. Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребёнка (в том числе усыновлённого) и подопечного независимо от их возраста. По его словам, максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей в год. Депутат отметил, что эта сумма превышает самую высокую месячную пенсию по инвалидности, которая составляет 13,4 тыс. рублей.