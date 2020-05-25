Кабмин не поддержал законопроект о введении в госбанках системы KPI

https://static.news.ru/photo/75219244-9f11-11ea-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Правительство России не поддержало законопроект о введении в госбанках системы KPI (ключевых показателей эффективности).

Из пояснительной записки не ясно, как предлагаемые законопроектом изменения обеспечат достижение таких целей, как рост валового внутреннего продукта РФ, уровня занятости граждан РФ, повышение независимости российской экономики от иностранных рынков, снижение процентных ставок по предоставляемым кредитам, стимулирование локализации новых производств товаров на территории РФ, — привели сообщение заключения кабмина в ТАСС.

Отмечается, что инициатором законопроекта выступила группа из сенаторов совместно с депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля 2020 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о том, чтобы зарплата сотрудников нескольких госкомпаний была привязана к показателям KPI.

Согласно законопроекту, несколько госкомпаний обязаны предоставлять данные о KPI в своих ежегодных отчётах. Указанная норма вводится для реформирования всех публичных российских правовых компаний, ЖКХ, Ростеха, Росатома, Роскосмоса и Росавтодора, а также ВЭБ.РФ. Ежегодно публиковать сведения по данным о KPI своих сотрудников должны госкорпорации, в отношении которых норма об увязке зарплаты с показателями эффективности была принята в ноябре 2018 года.