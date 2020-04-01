https://static.news.ru/photo/aa103908-7403-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработная плата сотрудников нескольких государственных компаний будет привязана к данным о достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Соответствующий законопроект в третьем чтении 1 апреля приняли депутаты Государственной думы РФ.

Теперь ряд госкомпаний обязаны предоставлять данные о KPI в своих ежегодных отчётах. Согласно принятому закону, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обязано обнародовать сведения о достижении KPI, при этом совет директоров утверждает систему, которая предусматривает зависимость оплаты труда сотрудников агентства от достижения ключевых показателей эффективности.

Указанная норма вводится для реформирования всех публичных российских правовых компаний, ЖКХ, Ростеха, Росатома, Роскосмоса и Росавтодора, передаёт «Интерфакс».

Также ежегодно публиковать сведения по данным о KPI своих сотрудников будет корпорация «ВЭБ. РФ», в отношении которой норма об увязке зарплаты с показателями эффективности была принята в ноябре 2018 года.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета иностранную валюту или рубли. Инициатором этого законопроекта выступило правительство РФ.