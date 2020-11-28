Кабмин: лицензирование фармацевтики переведут на «цифру» с 2021 года

https://static.news.ru/photo/15315d2a-32ea-11eb-8068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о переводе в цифровой формат лицензирования в области медицины и фармацевтики с 1 января 2021 года. Политик уточнил, что соответствующие документы в электронном виде начнут выдаваться для производства лекарств, медтехники и её сервисного обслуживания.

Председатель правительства отметил, что оформление необходимых разрешений теперь будет занимать меньше времени, а сам процесс станет максимально прозрачным. Всю информацию о выданных лицензиях сделают открытой и общедоступной, пишет ТАСС. Кроме того, власти продлили на весь 2021 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Мишустин отметил, что малый бизнес обеспечивает работой миллионы граждан и задача властей — продолжить их поддерживать. Он также подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Главой структуры стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Премьер также поручил федеральным ведомствам и ВЭБ.РФ представить планы-графики проведения реформы, или так называемые дорожные карты по реформированию, в срок до 4 декабря 2020 года. Григоренко назначен ответственным за обеспечение рассмотрения и утверждения дорожных карт на заседаниях межведомственной рабочей группы до 25 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ увеличило квоты на ввоз в страну обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство. Сильнодействующие вещества применяют при оказании паллиативной помощи и для анестезии, также они служат основой для производства новых лекарств.