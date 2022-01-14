Россияне стали чаще заявлять о банкротстве в конце 2021 года

В декабре 2021 года о внесудебном банкротстве в России было возбуждено 656 дел — почти вдвое больше, чем в ноябре, сообщает «Газета.Ru». Руководитель Единого федерального реестра Федресурс Алексей Юхнин объяснил, что увеличение количеств банкротств по упрощённой процедуре вызвано желанием начать новый год без задолженностей.

Всё больше людей понимают, что статус банкрота для большинства не несёт в себе негативных последствий, но помогает освободиться от непосильных долгов, — рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

С 1 сентября 2021 года, когда появилась процедура внесудебного банкротства, по 31 декабря многофункциональные центры сообщили о 6475 таких процедурах. В 2021 году завершились 3863 из них, был списан 1,35 млрд рублей долгов из 2,26 млрд.

Ранее сообщалось, что по итогам второго пандемийного года в России количество персональных банкротств увеличилось втрое по отношению к 2019 году. Несостоятельными признаны порядка 192,87 тысячи россиян из 475 тысяч. Юристы связывают эти показатели с растущей популярностью самого механизма на фоне повышения долговой нагрузки населения. Гораздо медленнее растут банкротства компаний, но тенденция очевидна и грозит ростом.