Экономические итоги года: рубль порадовал, инфляция разочаровала

Уходящий 2021 год выдался непростым, но при этом очень насыщенным, в том числе с точки зрения экономики. Ограничения, QR-коды, продолжающийся кризис, бушующая инфляция — всё это заметно осложняло жизнь бизнеса и рядовых граждан — в первую очередь тех, кто лишился источника дохода и залез в долги. Но несмотря на все проблемы, поводы для позитива тоже были. NEWS.ru вместе с экономистами, аналитиками и предпринимателями подвёл главные финансовые итоги года.

Lidia Veles/NEWS.ru

Проигранный бой с ценами

Очевидный и, возможно, главный провал года — явная неудача в борьбе с инфляцией, хотя это не только российская неудача, говорит экономист Семён Новопрудский. Вот уже и глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала: инфляция по итогам 2021 года превысит 8%. Как ни пытались финансовые власти загнать её в заявленный коридор 4% — ничего не вышло.

Поставить заслон росту цен для собственных потребителей не удалось даже там, где власти могли бы их начать принудительно регулировать: по бензину и базовым продуктам питания. Как считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, цены на продовольствие и топливо сегодня были бы существенно ниже, если бы вместо затратных демпферов (механизмов, смягчающих колебания цены на тот или иной товар на внутреннем рынке) или прибыльных вывозных пошлин государство вовремя ввело квоты, устанавливающие право экспортировать топливо, зерно, сахар или масло исключительно пропорционально объёмам, реализованным внутри страны.

Не помогло и постепенное повышение ключевой ставки — с 4,25 до 8,5%. В течение года Центробанк повышал её семь раз в попытке обуздать инфляцию. Однако увеличение стоимости кредитов для бизнеса и граждан в конечном счёте может привести к новому витку роста цен.

Повышение ключевой ставки может на определённое время способствовать сжатию денежной массы и некоторому уменьшению инфляции, но вместе с тем эта мера приводит к удорожанию кредитных ресурсов и таким образом косвенно замедляет рост экономики, — комментирует доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Списывать проблемы на влияние внешних факторов было бы неправильно. Россиянам по сути всё равно какая инфляция в США или Европе. Им важно смогут ли они купить то же количество продуктов на те средства, которые составляют их месячный семейный бюджет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мёртвый груз

В 2021 году правительство оказалось вновь не готово производить масштабные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы стимулировать экономический рост. Объём резервов вырос до рекордных $626,3 млрд.

Власти так и не решились как следует «раскупорить кубышку», а, наоборот, зачем-то нарастили валютную гору резервов до нового рекорда в $626,3 млрд по сравнению с $597,4 млрд на 1 января 2021 года, — рассуждает Пушкарёв.

В планах на ближайшие три года — дальнейшее наращивание резервов. Федеральный бюджет вновь сверстали с профицитом, не предусмотрев дополнительных трат и вложений, замечает аналитик. Это, по его мнению, больше напоминает «план перестраховочной государственной экономии». И это при том, что главный источник столь масштабного пополнения казны — удачная для России внешняя конъюнктура: высокие мировые цены на главные статьи российского экспорта — топливо, металлы, агропродукцию.

При таких ценах на сырьё и доходности ОФЗ выше 8,5% годовых за рубль можно было бы не волноваться, даже если бы международные резервы «слегка сократили», направив их на стимулы и меры по защите внутреннего рынка от импорта инфляции, уверен эксперт.

Наращивание золотовалютных резервов продолжает сдерживать экономический рост, соглашается профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик. Поэтому эксперты расценивают данную политику как явный негатив для экономики.

Призрачные доходы

Казалось бы, хорошая новость: по итогам года реальные доходы населения вырастут на 3,5%. Однако экономисты не спешат записывать данный факт в список достижений. Во-первых, настоящему росту реальных доходов помешала инфляция. А во-вторых, 3,5% — это не более чем компенсационный, восстановительный рост после провала 2020 года. К тому же, по оценкам экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), доходы каждого третьего россиянина во втором квартале 2021 года оказались ниже на 18%, чем в 2019 году. Речь идет примерно о 40 млн человек, которые заняты в некорпоративном секторе: они работают в сфере услуг, малом бизнесе, в качестве ИП и самозанятых.

Социальные выплаты помогли сгладить ситуацию. Однако невзирая на всю позитивную статистику, россияне так и не почувствовали роста своего благосостояния.

Расслоение общества усиливается. В стране 20% трудоспособного населения живёт на доходы меньше МРОТ (12 тысяч рублей). Но в статистике всё выглядит хорошо, потому что правительство поменяло подход к подсчёту бедных россиян, — считает сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

За целый год частным работодателям так и не предложили механизма стимулов, чтобы дать возможность им поднять фонд оплаты труда в увязке со сравнимыми суммами госсубсидий и налоговых льгот. А рассуждения о компенсациях малоимущим и продовольственных сертификатах остались лишь рассуждениями. По данным ВШЭ, почти 70% россиян испытывают финансовые трудности, а ещё около 20% с большим трудом могут удовлетворить основные потребности.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

В долгах как в шелках

Финансовые проблемы населения порождают другие проблемы, одна из которых — растущая закредитованность граждан. К концу 2021 года россияне задолжали банкам около 24 трлн рублей. По данным председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, по итогам первых шести месяцев объём долга физлиц вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — более чем на 4 трлн. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заёмщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределённостью и социальным напряжением.

Проблему признают и Центробанке. В обзоре ЦБ отмечается, что на 1 октября годовой темп прироста задолженности по необеспеченным потребкредитам составил 19,1%. В условиях медленного роста доходов населения регулятор усмотрел риски для «ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем».

Живее всех живых

Несмотря на все неудачи, уходящий год принёс и хорошие новости. Так, совокупный объём поддержки малого и среднего предпринимательства в этом году превысил 1 трлн рублей. Это и льготные кредиты, и снижение страховых взносов, и гранты. Впрочем, меры поддержки могли быть и шире.

Очевидный успех — это то, что, несмотря на все сложности, бизнес продолжил работать, смог подобрать новые ресурсы, получить в той или иной степени меры поддержки, сумел выжить, а в некоторых регионах — успешно работать даже после введения режима QR-кодов, — отметила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, предприниматель Нина Литвинова.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель GR-агентства Наталия Кошелева называет победой распоряжение правительства № 208-р о поддержке и развитии малых форматов торговли. Вместе с тем она обращает внимание, что многие представители муниципальных органов власти посчитали, что распоряжение носит рекомендательный характер, и ничего не сделали для поддержки этой сферы.

А общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана, гендиректор швейного производства «Толстойвеар» Михаил Кузнецов заметил в разговоре с NEWS.ru, что расти можно и в кризис, вопрос лишь в грамотном менеджменте.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Удивительный рубль

2021 год оказался куда более спокойным для российской валюты, чем 2020 год (тогда она потеряла к доллару и евро более 15 и 24%, соответственно). На этот раз рубль продемонстрировал редкостную стабильность и по итогам почти 12 месяцев даже сумел укрепиться к доллару (примерно на 1%) и евро (на 9%).

Рубль заканчивает год на четвёртом месте в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Успехом в уходящем году можно назвать поддержание относительно стабильного курса рубля к основным мировым валютам и недопущение обрушения. В этом аспекте политика ЦБ принесла свои плоды, — уверен Андрей Гиринский.

Ужесточение денежно-кредитных условий — один из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты. Поэтому проводимая Банком России монетарная политика поддержала курс рубля. Но надо признать: на его стороне играли высокие цены на сырьевых рынках. Минимум рубль установил в апреле, после чего показал активный рост. В октябре курс доллара снижался до 69,2 рубля.

Бум недвижимости

Ещё один успех года — рекордное количество построенного в стране жилья, рекордное количество проданного жилья и рекордное количество выданной ипотеки. В 2021 году в России ввели 90 млн квадратных метров жилой недвижимости, это абсолютный рекорд жилищного строительства в новейшей истории страны. Объём выдачи ипотеки к декабрю также достиг исторического рекорда — за неполный год было выдано кредитов более чем на 5 трлн рублей.

Широкая поддержка жилищного строительства и финансирование возведения по всей стране объектов инфраструктуры позволили данной сфере почувствовать себя даже увереннее, чем до кризиса, — обращает внимание аналитик Пётр Пушкарев.

Остаётся надеяться, что в наступающем 2022 году тем же смогут похвастаться и другие сферы экономики.