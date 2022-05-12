Итальянская Eni готова конвертировать оплату за российский газ в рубли Bloomberg: итальянская Eni готова оплатить в мае газ из России в рублях

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Итальянская энергетическая компания Eni в мае готова заплатить «Газпрому» за поставки топлива даже в том случае, если платёж в евро будет конвертирован в рубли. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации агентства, до настоящего временит компания ещё не открыла рублёвый счёт в Газпромбанке, однако юридическая работа в данном направлении ведётся.

Евросоюз, предположительно, в ближайшие дни прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты газа из России, которые не стали бы нарушением санкционных ограничений, принятых в отношении РФ.

Ранее стало известно, что немецкий энергетический концерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. При этом он продолжит консультации на этот счёт с правительством ФРГ.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублёвый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.