Исследование: Россияне из страха начали гасить долги перед МФО

https://static.news.ru/photo/ca25995e-3032-11eb-8590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование саморегулируемой организации «МиР» и бюро кредитных историй «Эквифакс» показало, что в сентябре-октябре россияне увеличили рейтинг кредитной сознательности и стали более дисциплинированно гасить долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). Специалисты связали это с опасениями граждан испортить свою кредитную историю.

Каждая пятая МФО, по данным исследования, заявила о росте числа клиентов, вернувшихся в график платежей. При этом рейтинг сознательности достиг максимума с 2014 года, пишут Известия«.

Индекс кредитной сознательности заемщиков МФО достиг 0,82, в начале года он фиксировался на уровне 0,77, — сказано в материале.

Восстановление кредитной дисциплины авторы исследования связали с тем, что россияне стали лучше платить по так называемой глубокой просрочке — от двух месяцев и более. Директор СРО «МиР» Елена Стратьева рассказала изданию, что МФО ввели собственные программы реструктуризации долгов, что и стало стимулом для граждан начать гасить долги в более существенном объёме, чем два и более месяцев назад.

Руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин уверен, что россиян к погашению долгов перед МФО подтолкнули не только условия реструктуризации, но и осознание того факта, что пандемия — это долгосрочное явление для мировой экономики.

В такой ситуации большинство клиентов не готовы рисковать своей платежной репутацией, так как в дальнейшем им еще не раз может понадобиться помощь микрофинансовых организаций, — приводят его мнение «Известия».

Как сообщал NEWS.ru, ЦБ России ранее сообщил, что россияне после первой волны пандемии погасили рекордное количество ипотечных кредитов (как минимум с 2018 года). В течение третьего квартала 2020-го было погашено займов указанного типа на общую сумму 524,8 млрд рублей.