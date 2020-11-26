Исследование: Россияне из страха начали гасить долги перед МФО

Исследование саморегулируемой организации «МиР» и бюро кредитных историй «Эквифакс» показало, что в сентябре-октябре россияне увеличили рейтинг кредитной сознательности и стали более дисциплинированно гасить долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). Специалисты связали это с опасениями граждан испортить свою кредитную историю.
Каждая пятая МФО, по данным исследования, заявила о росте числа клиентов, вернувшихся в график платежей. При этом рейтинг сознательности достиг максимума с 2014 года,
Индекс кредитной сознательности заемщиков МФО достиг 0,82, в начале года он фиксировался на уровне 0,77, — сказано в материале.
Восстановление кредитной дисциплины авторы исследования связали с тем, что россияне стали лучше платить по так называемой глубокой просрочке — от двух месяцев и более. Директор СРО «МиР» Елена Стратьева рассказала изданию, что МФО ввели собственные программы реструктуризации долгов, что и стало стимулом для граждан начать гасить долги в более существенном объёме, чем два и более месяцев назад.
Руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин уверен, что россиян к погашению долгов перед МФО подтолкнули не только условия реструктуризации, но и осознание того факта, что пандемия — это долгосрочное явление для мировой экономики.
В такой ситуации большинство клиентов не готовы рисковать своей платежной репутацией, так как в дальнейшем им еще не раз может понадобиться помощь микрофинансовых организаций, — приводят его мнение «Известия».
Как сообщал NEWS.ru, ЦБ России ранее сообщил, что россияне после первой волны пандемии погасили рекордное количество ипотечных кредитов (как минимум с 2018 года). В течение третьего квартала 2020-го было погашено займов указанного типа на общую сумму 524,8 млрд рублей.