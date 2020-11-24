Граждане РФ досрочно погасили рекордное количество ипотек

https://static.news.ru/photo/a97bdc54-2ede-11eb-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне после первой волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа погасили рекордное (как минимум с 2018 года) количество ипотечных кредитов. В течение третьего квартала 2020-го было погашено займов указанного типа на общую сумму 524,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Банком России.

Отмечается, что за июль, август и сентябрь россияне досрочно закрыли на 82,2% ипотечных кредитов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Показатели досрочки в сравнении с цифрами за второй квартал выросли практически в полтора раза. Результаты за третий квартал аналогичным образом превышают средние значения за последние два года.

Исходя из сведений ЦБ, следует , что 83,3% преждевременных выплат граждане РФ сделали благодаря собственным сбережениям. Также заёмщики примерно на 51,9 млрд рублей снизили уровень задолженностей за счёт государственных субсидий. Кроме того, 3% кредитов россияне закрыли при помощи рефинансирования.

Аналитик Егор Лопатин в разговоре с журналистами подчеркнул, что заёмщики могли использовать для досрочного погашения ипотек долю финансовой подушки в период кризиса на фоне снижения процентных ставок по вкладам. В том, чтобы оформить досрочку, как считает эксперт, в первую очередь заинтересованы те, кто собирается взять ещё один кредит по льготной ставке 6,5%.

Часть заёмщиков могли досрочно погасить остаток долга по ипотеке, чтобы минимизировать свою долговую нагрузку и взять ипотеку на новую квартиру по исторически низким ставкам в целях улучшения жилищных условий, либо реализовав инвестиционную стратегию, — цитирует Лопатина РБК.

Несколько крупных российских банков заметили, что рост числа досрочно погашенных кредитов связан с повышенным спросом на рефинансирование.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова заявила, что российские ипотечные заёмщики вскоре могут получить приятный подарок от властей.

По её словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин готовят законопроект, согласно которому для получения налогового вычета при покупке жилья будет достаточно просто подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС.