Налоговики готовят сюрприз российским ипотечникам

https://static.news.ru/photo/8890524a-2bb4-11eb-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова заявила, что российские ипотечные заёмщики вскоре могут получить приятный подарок от властей.

По её словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин готовят законопроект, согласно которому для получения налогового вычета при покупке жилья будет достаточно просто подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС, сообщает РИА Новости.

В настоящее время россияне заполняют налоговую декларацию и представляют в инспекцию документы, подтверждающие их официальный доход, право собственности на жильё, кредитный договор и копии платёжных документов.

Однако на практике сбор документов для получения этих вычетов нередко создавал трудности. Нередко при самостоятельном заполнении деклараций люди делали ошибки, что ещё больше затягивало сроки, — пояснила Павлова.

Она добавила, что сейчас налоговики получают всю необходимую информацию о гражданах, сами могут высчитать размер вычета и перевести деньги налогоплательщику. С принятием нового закона значительно — до полутора месяцев — сократятся сроки получения денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минстрой работает для сохранения программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин. По его словам, Минстрой вместе с кабмином оценит ситуацию на рынке к середине 2021 года и примет решение — цены на жильё в новостройках не должны быстро расти. К лету следующего года предложение застройщиков должно вырасти до уровня спроса.