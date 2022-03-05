Интернет-омбудсмен не поддержал блокировку Facebook в России

Блокировка социальной сети Facebook может привести к информационной растерянности людей и ограничить их точки прямого контакта, считает член ФПС Партии Роста, интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев. В релизе, копия которого есть у NEWS.ru, он выразил мнение, что подобные меры затруднят доступ граждан к информации. Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ.

Сами по себе технологические посредники являются всего лишь инструментом дистрибуции и доставки информации. Отключение приведёт к ограничению точек контакта с людьми и возможности общаться с ними, минуя посредников. Также это сделает невозможным прямую коммуникацию лидеров общественного мнения с гражданами. А ведь именно такие лидеры интерпретируют информацию так, что она становится доступной для понимания обычными людьми, — сказал Мариничев.

По его мнению, блокировка соцсети будет формировать неуправляемый поиск бесконтрольных и случайных точек контакта с лидерами общественного мнения, что может привести к появлению устойчивых слухов, фейков и информационной растерянности среди людей.

Это, в свою очередь, не улучшит информационную среду, а сделает ее более шумящей и запутанной для обыкновенных людей, неспособных утолить нормальным образом из привычных источников информационный голод, — заключил интернет-омбудсмен.

Роскомнадзор сообщил о блокировке социальной сети Facebook в России 4 марта. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.