Интеграция Донбасса будет экономически эффективнее крымской

Экономика республик ДНР и ЛНР очень тесно связана с Россией. Донбасс поставляет в РФ каменный уголь и сталь, а получает электроэнергию, нефтепродукты, газ, продукцию машиностроения и легкой промышленности, продовольствие. Признание независимости республик означает ещё большее укрепление их экономической интеграции с Россией. Как она может происходить в дальнейшем, выяснял NEWS.ru.

Источник NEWS.ru в правительстве сказал, что при включении республик в состав РФ для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса могут разработать отдельную программу по аналогии с Крымом.

Другой источник сказал, что «финансирование республик может идти через национальные проекты, для этого могут подрезать финансирование некоторых мероприятий и перекинуть деньги на Донбасс, либо финансирование может осуществляться из резервных фондов». К осени текущего года республики могут войти в состав России и их включат в бюджетный процесс на 2023 год.

Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин оценил расходы на восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР в 1,5 триллиона рублей.

Ежегодно потребуется около полтриллиона рублей в течение трёх лет, — сказал сенатор информагентству.

Пока сложно говорить о том, каков будет порядок цифр на восстановление инфраструктуры и откуда их возьмут, сказал источник NEWS.ru, но, вероятно, цифры в расчёте на одну республику будут меньше по сравнению с крымскими, потому что и ДНР и ЛНР имеют развитую угледобывающую и металлургическую промышленность в отличие от Крыма.

Для информации, суммарная угледобыча в ДНР согласно плану на ближайшие три года (2022–2024) составит порядка 22 млн тонн. В ЛНР в 2022 году планируют добыть 8,5 млн т угля (+41% к 2021 году). Для сравнения, один из крупнейших производителей угля в России компания «СДС Уголь» добыла в 2020 году 29,2 млн т.

Крупнейшие металлургические предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящиеся под управлением компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) планируют произвести в 2022 году 5 млн т стали. Для сравнения, Новолипецкий металлургический комбинат (крупнейший производитель стали в России) произвел в 2020 году 15,8 млн т.

Для информации, в феврале 2021 года правительство РФ утвердило продление федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2025 года. С учётом продления программы ФЦП до 2025 года финансирование увеличено на 122 млрд руб. и составляет 620.2 млрд руб.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, ДНР и ЛНР уже интегрированы в российскую экономику. Признание Россией независимости республик лишь закрепляет данный факт и ещё больше усилит связи между государствами.

Илья Питалев/РИА Новости

С 2014 года промышленные предприятия ДНР и ЛНР переориентировались на поставки на российский рынок, например, металлургические заводы преспокойно отгружают свою продукцию к нам и плевать хотели на закрытый для них рынок Украины, — сказал Леонид Хазанов.

Он допустил, что «какие-то объёмы они продают через посредников на Украину, хотя ничто не мешает им осуществлять поставки и в Европейский Союз». По его словам, с потерей Донбасса Украина лишилась важного источника снабжения углём собственных ТЭЦ и металлургических комбинатов, «заточенных» на использование марок каменного угля именного из этого региона. Для юга России выгодно получать уголь с Донбасса, так в Ростовской области его добыча крайне незначительна — порядка 6 млн тонн в год. Соответственно уголь из ДНР и ЛНР поступает как на рынок России, так и отправляется на экспорт, попадая и на Украину, отметил Леонид Хазанов.

По данным Минпромторга ДНР, более 80% экспорта республики в 2021 году пришлось на Россию. В основном это — продукция металлургии (стальной прокат и ферросплавы), каменный уголь и продовольствие. Сопоставимые показатели и в ЛНР. А 15 ноября 2021 года Владимир Путин своим указом разрешил товарам из ДНР и ЛНР участвовать в госзакупках наравне с российскими. Этот шаг был встречен очень позитивно в регионе.

Илья Питалев/РИА Новости

Машиностроительная, металлургическая, химическая, лёгкая, фармацевтическая промышленности — всё это мы теперь можем свободно направлять на рынок Российской Федерации, — сказал директор департамента промышленности Министерства промышленности и торговли ДНР Сергей Власов.

Управляющий филиалом № 2 ЮГМК «Енакиевский металлургический завод» (ДНР) Александр Коваленко сказал, что благодаря указу предприятие может работать на большом рынке России.

А это — увеличение объёмов, гарантированные заказы, расширение продуктовой линейки, новые рабочие места, увеличение зарплат и отчислений в бюджет, — добавил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил позитивное воздействие указа для промышленности республики.

Достаточно быстрых подвижек мы ждём в металлургии. Там процесс уже начал набирать обороты, и обретение новых возможностей, которые дает указ президента России, облегчит продвижение нашей продукции на российский рынок, откроет доступ к крупным заказам. Ждём прогресса в машиностроении, где производители смогут рассчитывать на упрощение порядка получения комплектующих и сырья, — сказал Леонид Пасечник.

По его мнению, для экономики стратегически важно сейчас получить точки роста, которые потянут за собой и другие производства и услуги. Например, активизация угледобычи потянет за собой угольное машиностроение. Сборочное производство повлечёт за собой восстановление или создание нового производства комплектующих.