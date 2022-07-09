Индийский бизнесмен оценил перспективы развития росийского автопрома Бизнес-альянс Индиии: автопром РФ может успешно развиваться, если всерьез взяться за дело

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Российская автомобильная промышленность может успешно развиватьс и при серьёзном подходе спсобна занять достойную нишу на мировом рынке. Такое мнение высказал РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. При этом он подчеркнул, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России.

Всё-таки наши автомобили предназначены для жаркого климата: да, они хороши в Африке, но не уверен, что они подходят России, особенно с учётом холодов, — сказал Котвани.

По его мнению, в будущем Россия способна производить собственные автомобили, «более качественные, чем Toyota», но только при условии, если серьёзно возьмётся за свою промышленность.

Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке, — сказал Котвани.

Ранее президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей «Москвич» непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет его результатов. Путин добавил, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.