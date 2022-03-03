Импортному алкоголю предрекли постепенное исчезновение из России

Импортный алкоголь может постепенно исчезнуть из российских магазинов, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин изданию Lenta.ru. Вместо исчезнувшего зарубежного алкоголя вряд ли на полках что-то появится из других стран, считает он.

Грозит вымывание ассортимента. Понятно, что алкоголь не может моментально пропасть с полок, то есть просто какие-то виды вин, например, или виски, или других зарубежных напитков будут постепенно вымываться с полок. Взамен вряд ли что-то будет поставляться. Хотя есть условия договоров с сетями, что поставщики обязаны поддерживать ассортимент, но тут, наверное, как-то будет дополнительно это урегулировано между поставщиками и сетями, — сказал Шапкин.

Цены, по его словам, повышать вряд ли будут, чтобы не терять покупателей. Россияне продолжат покупать то, что им доступно больше всего: пиво и водку. А при наличии спроса российские производители всегда могут увеличить ассортимент и пива, и водки и ликёро-водочной продукции.

Российское вино же, считает Шапкин, при снижении конкуренции дешеветь не будет.

Ранее генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский предлагал снизить стоимость акциза, чтобы сократить рынок поддельного алкоголя. При этом контрафактное спиртное отсутствует в легальной торговле, заверил он, а в половине населённых пунктов России торговых точек с нужной лицензией нет.