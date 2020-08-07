Импорт свинины в Россию значительно упал

https://static.news.ru/photo/fd18cbc2-d8e1-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный союз свиноводов сообщил о значительном снижении импорта свинины в России. Однако экспорт этого продукта вырос почти в два раза.

По оценкам экспертов, в страну было ввезено 1 400 тонн блочной свинины, а годом ранее — 56 500 тонн. Причиной такой разницы стал переход на плоскую пошлину в 25%. Также на импорт значительно повлияли низкие цены внутри страны, африканская чума и рост отечественного производства.

В первом полугодии экспорт свинины из России вырос почти в два раза, достигнув 87830 тонн. В основном это было мясо, а не субпродукты.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин согласовал запрет импорта бензина в РФ до 1 октября. Он будет введён на дизель, бензин, керосин и газойлей.