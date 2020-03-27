Каждая третья российская компания планирует различные кадровые изменения, а каждая пятая планирует урезать зарплаты для того, чтобы противостоять ударам вследствие падения курса рубля и последствий коронавирусной эпидемии, говорится в опросе Центра стратегических разработок (есть у редакции NEWS.ru), в котором принимали участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса.



Исследование выявило самый высокий уровень неопределённости в финсекторе, транспорте, в сферах недвижимости и обрабатывающих производств. При этом самый заметный оптимизм отмечался в секторах добычи ресурсов и энергетики.



Стало ясно, что 29% опрошенных компаний в РФ уже оптимизировали свои фонды оплаты труда. Иначе говоря, почти треть фирм перевели своих работников на удалёнку с уменьшенной заработной платой, сузили штаты и оклады, перевели часть сотрудников на контрактную основу. При этом около 40% намерены пойти на такие шаги в скором будущем.

Bernd von Jutrczenka /Global Look Press

В каждой второй компании сообщили ЦСР, что, по всей вероятности, «сбавят» число работников почти на 13%. Каждая пятая при этом собирается снизить зарплаты.

На текущей неделе Владимир Путин в ходе официального обращения проинформировал о мерах по поддержке экономики в условиях сложившегося кризиса. Кроме объявления выходной недели, он сообщил о предоставлении отсрочки по кредитам должников, чьи доходы сократились на 30% и более, без всяких штрафных санкций. Ещё для МСП глава государства предложил отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, отсрочку по страховым взносам на тот же срок для микропредприятий и понижение страховых взносов на постоянной основе.

Помимо этого, правительство и Центробанк также примут дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики.

Что беспокоит

Эксперты ЦСР выяснили, что в нынешней ситуации бизнес больше всего обеспокоен падением курса рубля (77% респондентов), распространением COVID-19 (73%) и падением цен на нефть (68%). Первые два фактора оказывают наиболее заметное влияние на финансовую деятельность компаний. Так, к концу 2020 года большинство опрошенных ожидают снижение выручки на 23%, прибыли — на 19%, а численности сотрудников — на 16%.

В частности, многие компании указывают на факт снижения выручки и срыв исполнения контрактов из-за COVID-19. Прежде всего это касается компаний финансового сектора (40%) и компаний экспортёров (31%). При этом многие ожидают снижения выручки в ближайшее время (1-2 месяца). Это относится, в первую очередь, к компаниям сферы недвижимости и строительства (51%), а также технологическим компаниям (57%). В то же время 56% компаний полагают, что ситуация с COVID-19 окажет влияние на исполнение контрактов, причём все из них отмечают негативный эффект.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова отметила, что отрицательные бизнес-настроения превалируют во всех индустриях, сегментах (микро-, малый, средний и крупный бизнес в России) и федеральных округах. Исключением отчасти является сектор энергетики и ресурсов, где доля тех, кто ожидает положительную финансовую динамику, выше среднего; прежде всего это объясняется большим оптимизмом при прогнозах динамики конечного спроса.

К концу 2020 года бизнес ожидает значительного роста инфляции в стране — на уровне 11%. Накорякова сообщила, что данные экономические ожидания обусловлены прежде всего тем, что 45% компаний планируют увеличить цены на свою конечную продукцию на 14%.

Однако целесообразна ли будет подобная ценовая политика в условиях падающего спроса — остаётся спорным вопросом, вернее, индивидуальным для каждой индустрии, — заключила она.

Плохо будет в ближайшие полгода

Ситуация на рынке труда довольно сложная, а в ближайшие полгода она может быть ещё сложнее, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Сейчас пока ещё у многих компаний есть возможность платить заработную плату, не прибегая ни к каким методам её снижения. Но в будущем это может проявиться в снижении заработной платы или сокращении персонала. И работодатели могут сделать это вполне законно. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Уже сейчас, продолжает она, при сокращении нагрузки работник и работодатель могут заключить дополнительное соглашение о вознаграждении согласно выполняемому объёму работы. Однако такое соглашение должно быть подписано с двух сторон, и если работник, например, работая удалённо, считает, что у него нагрузка не изменилась, он может не подписывать такое соглашение.

И тогда работодатель будет искать другие пути снизить свои расходы на заработную плату. Он может сделать это, руководствуясь ст. 74 ТК РФ, в одностороннем порядке, предупредив работника за два месяца до предполагаемого сокращения. Конфликты, конечно, неизбежны. Ведь есть интересы работника и есть интересы работодателя, — отметила Швец.

Стоит отметить, что в настоящее время бизнесу разных уровней предлагают взять беспроцентный кредит на выплату заработной платы. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, «это очень правильная и своевременная мера, которая популярна в европейских странах».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако вся проблема заключается в том, что наши бизнесмены не привыкли к такому лояльному участию государства и предпочтут скорее действовать уже проверенными способами — сокращениями, снижением заработной платы. Но если они сделают это, соблюдая все нормы ТК РФ, то никакие санкции к ним применить не смогут, говорят экономисты.

Вот только как быть с репутацией и социальной ответственностью? Но наш бизнес думает об этом в последнюю очередь, — сетует эксперт.

Плохо будет в ближайшие недели

Рынок труда окажется в очень сложной ситуации уже в ближайшие несколько недель, предупреждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. С одной стороны, объясняет она, работодатели будут стараться сократить свои издержки и ставить повышенные задачи сотрудникам. Поэтому наёмным работникам ничего не останется, как принимать новые правила игры и условия при желании сохранить рабочее место и уровень зарплаты, уточняет аналитик.

С другой стороны, работать на пределе возможностей сможет уже не каждый, резонно полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Чтобы поддерживать привычный уровень жизни, до 2014 года большинство россиян и так взяли на себя повышенный функционал и нашли возможность для дополнительных заработков. В этой ситуации будет всплеск увольнений и трудовых конфликтов. Россиян можно заинтересовать только повышением мотивации, остальное они купят сами. Работодателей тоже можно понять, но не все россияне готовы рисковать здоровьем и умирать на работе. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Между тем стоит отметить, что частный бизнес, по сути, «сохраняет свой впечатляющий уровень маржинальности, доходы компаний в долларовом эквиваленте особо и не падали», говорит Бодрова.