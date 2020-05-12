Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа берёзовской свиты в Западной Сибири. Потенциальные ресурсы в пределах участков «Роснефти» оцениваются в 1,3 трлн кубометров газа.

«Роснефть» уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трёх месторождениях. Основным получателем льгот может стать один из крупнейших газовых проектов компании — Харампурское месторождение, информирует портал РБК со ссылкой на источники и письмо Сечина. Берёзовская свита имеет сложные геологические особенности, для её разработки необходимы инновационные технологии. Добыча газа без льгот нерентабельна, подчёркивается в документе. Игорь Сечин попросил снизить ставку НДПИ для этих залежей.

Однако, как позже заявил представитель компании « Интерфаксу », «Роснефть» не просит эксклюзивные льготы для себя, а предлагает правительству предоставить всем участникам рынка равные условия разработки сложных запасов голубого топлива.

При исчислении налога на добычу природного газа налоговый кодекс предусматривает коэффициенты дифференциации в зависимости от сложности разработки запасов. Например, для дорогого в добыче газа туронских залежей и даже для дешёвого в добыче газа сеноманских залежей на Ямале предусмотрен коэффициент дифференциации 0,21 в первый год разработки. При этом для залежей берёзовской свиты, требующих в процессе добычи сложных и дорогостоящих технических решений, таких коэффициентов установлено не было в связи с отсутствием проектов разработки таких залежей на момент принятия закона в 2013 году, — сказал представитель «Роснефти».

ПАО «НК «Роснефть»/vk.com

Он добавил, что сейчас отсутствие таких коэффициентов «сдерживает российские компании от инвестиций в добычу газа берёзовской свиты».

В «Роснефти» NEWS.ru не стали комментировать данную информацию. В пресс-службе правительства РФ и в Минэнерго не смогли оперативно отреагировать на медиазапросы.

Харампурское месторождение — один из основных драйверов роста добычи газа «Роснефти». Компания давно является крупнейшим игроком на рынке газа России, а её доля составляет 9%.

По словам аналитиков, стратегия предприятия предусматривает рост добычи газа с текущих 67 до 100 млрд кубометров в год. Около 20 млрд кубометров даст именно Харампурское месторождение. У компании есть договорённость со своим акционером, British Petroleum, на поставку газа, однако экспорт трубопроводного голубого топлива у нас в стране разрешён лишь «Газпрому».

Как объяснил осведомлённый эксперт из ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александр Сидоров, добываемый газ, скорее всего, будет поставляться на внутренний рынок, если «Роснефть» не получит преференции от правительства.

Реализация потенциала по добыче природного газа — важная часть стратегии «Роснефти», проект Харампур — важнейший после Роспана для этой компании. Филипп Мурадян младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»

Итак, запуск проекта намечен на 2021 год. Полка добычи по первой очереди — около 11 млрд кубических метров газа. Рост добычи собственного природного газа позволит «Роснефти» в том числе снизить объём закупок у «Газпрома» для выполнения обязательств перед клиентами по своим долгосрочным контрактам.

Что за льготы и какая выгода

ПАО «НК «Роснефть»/vk.com

Льгота — это грант бюджета конкретному бизнес-проекту, поэтому перед его выдачей необходимо провести серьёзную аналитику и экспертизу, говорит генеральный директор Института проблем энергетики и член генсовета Партии Дела Булат Нигматулин. Напомним, что в проекте участвует иностранный инвестор. И встаёт вопрос — распространяется ли она на него?

По данным за 2018 год, доказанные запасы российского газа составляют 47,8 трлн кубометров, что равно примерно 24,3% мировых запасов. В тройку «газовых» держав входят Иран (17,09% мировых запасов) и Катар (12,2%). Именно они и будут определять рынок газа в ближайшее десятилетие. Что касается Норвегии, то доказанные запасы голубого топлива составляют примерно 0,9% от мировых, или 1,782 трлн кубометров, что сравнимо с потенциалом залежей газа берёзовской свиты в Западной Сибири.

Доказанный объём этих месторождений составляет примерно 1,3 трлн кубометров, то есть несколько меньше 80% потенциала Норвегии. «Роснефть», диверсифицируя свою деятельность (особенно после недавних скачкообразных изменений цен на нефть), одновременно сможет создать в будущем некий механизм, компенсирующий возможные потери на рынке нефти, объясняет завкафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Карлик.

Сможет ли это спасти российский бюджет? Учитывая прогнозы роста мирового потребления, а также долю нефтегазовых доходов в российском бюджете, во всяком случае это компенсирует потери, связанные с волатильностью цен на нефть. Александр Карлик завкафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ завкафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ

Зачем «Роснефти» газ

ПАО «НК «Роснефть»/vk.com

Со стратегической точки зрения добыча газа является более перспективной в сравнении с нефтью, что объяснимо большей экологичностью данного сырья. Если «Роснефти» всё-таки удастся добиться права экспортировать газ наряду с «Газпромом», то появится возможность поставок и в Европу, уверен доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Европейские энергогенерирующие компании и химические предприятия, для которых природный газ является первичным сырьём, ориентированы на российский газ, а для перехода на норвежский газ потребуются большие затраты. Тем более те же немцы уже серьёзно вложились в «Северный поток». Кроме того, есть перспективный рынок в Китае. К 2030 году спрос на газ в Китае может возрасти до 600 млрд кубометров. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Как пояснил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин, для «Роснефти» газ с каждым годом становится всё более значимым направлением деятельности, а объёмы его добычи только наращиваются. Так, к 2022 году планируется выйти на показатели 100 млрд кубометров. Собственно, глобальный проект по разработке новых месторождений, реализуемый «Роснефтью» вместе с BP, является тому подтверждением.