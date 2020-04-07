Идею Трампа о добыче ископаемых на Луне назвали бесперспективной

https://static.news.ru/photo/c4c985d8-78c7-11ea-a46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, является экономически нецелесообразной. Такое мнение высказал гендиректор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

Таким образом он прокомментировал указ президента США Дональда Трампа об освоении Луны.

Действительно, на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно невыгодна и бесполезна. Это, возможно, будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас, — сказал Зайцев в эфире НСН.

Он признал, что с точки зрения технологических возможностей «в принципе это частично возможно». Однако, подчеркнул эксперт, одно дело доставить на спутник Земли луноход, чтобы добыть грунт для исследований, и совсем другое — организовать полномасштабную добычу полезных ископаемых. Для подобной амбициозной затеи потребуются колоссальные капиталовложения.

Таким образом, идея Трампа — не более чем политическая акция, высказал уверенность Зайцев.

Как ранее писал NEWS.ru, указ Трампа отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

В Кремле уже заявили, что попытки приватизации Луны американцами неприемлемы.