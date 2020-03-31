Две трети россиян в нынешней ситуации оказались без накоплений, при этом большинству жителей мегаполисов, у кого деньги в кубышке есть, хватит их в случае потери ежемесячных доходов максимум на полгода. Но самая катастрофическая ситуация – в деревнях: там накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина сельчан (47%) сможет прожить на свои сбережения менее месяца. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службах «Росгсстрах Жизнь»о и банка «Открытие» со ссылкой на исследование тюменского аналитического центра НАФИ.

У россиян, проживающих с партнёром, «подушки безопасности» хватит на больший срок, чем у россиян без партнёра (66 дней против 58 дней), выявили в НАФИ.

При этом чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений вследствие внезапной потери работы родителями. Для россиян, проживающих с одним ребенком, среднее число дней, на которое хватит сбережений, – 65, для россиян с двумя детьми – 62, с тремя – 52.

Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения.

Представители поколения Z, так называемые зумеры, копят и откладывают деньги, несмотря на то, что большинство из них (более 70%) зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц. При этом накоплений половины опрошенных молодых людей хватит на срок от двух месяцев до полугода, — предупреждает член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Результаты исследования в целом показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой «подушки безопасности» на случай потери работы, отмечает руководитель направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

По её мнению, текущий кризис вынудит значительную часть граждан обратиться за кредитами, и особенно это касается уязвимых категорий.

В НАФИ отмечают, что большинство россиян хранят свои накопления на банковском рублёвом счете. С увеличением возрастной группы растёт доля тех, кто отдаёт предпочтение такому способу хранения: 44,6% — среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% — от 24 до 39 лет, 58,3% — среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% — среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).

Бедные мои регионы

По оценкам Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), из общего числа москвичей, которые заявили о наличии каких-либо накоплений, наибольшая часть (43,3%) в состоянии прожить на свои сбережения больше года. В частности, 23,3% обладают «финансовой подушкой», которой хватит на срок от года до трёх лет. А сбережений каждого пятого, по расчётов специалистов, хватит более чем на пять лет.

Лучше всего ситуация с финансовыми «подушками безопасности» – у жителей российских столиц: накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня, а доля тех, кому сбережений хватит менее, чем на месяц, составляет 29%.

В традиционно обеспеченной Московской области ситуация выглядит пессимистичнее. Более чем у половины жителей Подмосковья (59,2%) нет сбережений, а из тех, у кого они есть, большинство (71%) располагают средствами, на которые можно прожить максимум полгода.



Для сравнения: в Санкт-Петербурге доля горожан без сбережений (40%) ниже, чем в Москве. Всего 13,3% обладателей накоплений в Северной столице способны прожить на них более года. Большинству петербуржцев (66,7%) сбережений хватит на два-шесть месяцев, 3,3% — всего на месяц, 16,7% — на срок от шести месяцев до года.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во сне не приснится

В целом по стране большинство участников опроса заявили об отсутствии у них накоплений (63,6%). Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года.

Вопиющий факт, но подавляющее большинство россиян оказалось совершенно не готово к кризису, но ведь даже если бы они и знали о приближении пандемии, что они могли сделать? Накупить запасы гречки и сахара? И увы, это никак не спасло бы их от фактических проблем. Доходов более чем половины россиян не хватает, чтобы дотянуть от зарплаты до зарплаты, из-за чего они вынуждены постоянно брать кредиты.

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, закредитованность наших сограждан действительно запредельная: по итогам прошлого года каждый второй заёмщик отдал на обслуживание кредитов более 50%. По данным Банка России, 39,5 млн жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. А это более половины (54%) работающего населения страны. При этом уровень доходов россиян снижался шесть лет подряд, а в этом году, вероятнее всего, и вовсе упадёт весьма существенно, отмечает эксперт.

Что касается возможного роста безработицы, то подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнесу имеют запасы ресурсов не более, чем на месяц. По данным отдельных экспертов если ситуация продолжит ухудшаться в течение ближайшего месяца, то только в Москве до 3 – 3,5 млн человек могут потерять работу. А ведь столица – это регион, формирующий 15% валового национального продукта страны. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова акцентирует своё внимание ещё вот на чём. В общем и целом долгие годы сам образ жизни большинства россиян сводился к экономике массового потребления за счёт получения всё новых и новых кредитов, а также поиска возможностей для получения дополнительного дохода. Сложившаяся ситуация как в нашей стране, так и в мире заставила, наконец, остановиться и задуматься.

Удивительно, но её сценарий оптимистичен: положительным фактором текущего сильного спада станет последующий экономический рост РФ, только уже с новым вектором развития и надеждой на отрыв от зависимости поставок энергоресурсов «за рубеж», тем более, что цена на нефть с каждым днем бьёт все новые отрицательные рекорды.

На наших глазах происходит форматирование всей глобальной экономики (запланированное или внезапное), а это означает некоторый хаос при построении экономики нового типа в любом обществе с потерей рабочих мест, банкротством компаний и т. д. Здесь нужно морально приготовиться к такому развитию событий и уже сейчас думать о тех возможностях, которые у каждого из нас есть. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Спасательные круги на воде

Единственный вариант спасения ситуации и избегания наихудшего сценария развития событий – существенная поддержка отечественного бизнеса, в первую очередь, предприятий малого и среднего бизнеса, со стороны федеральных властей.

kremlin.ru

К примеру, в США меры бюджетного стимулирования уже составили порядка 10% ВВП, напоминает Алексей Коренев. Правда, там каникулы продолжаются уже три недели, но где гарантия, что мы не окажемся в аналогичной ситуации? В странах Евросоюза на бюджетное стимулирование ушло от 10 до 15%, указывает аналитик.